توافد قادة مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض للمشاركة في الدورة الأربعين
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أمير قطر يتغيَّب عن القمة ويُكلِّف رئيس وزرائه بحضورها

توافد قادة "مجلس التعاون الخليجي" إلى الرياض للمشاركة في الدورة الأربعين

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العرب اليوم - توافد قادة "مجلس التعاون الخليجي" إلى الرياض للمشاركة في الدورة الأربعين

مجلس التعاون الخليجي
الرياض ـ العرب اليوم

بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالتوافد إلى الرياض الثلاثاء للمشاركة في الدورة الأربعين للمجلس، واستقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الوفد العماني للقمة الخليجية، فهد آل سعيد، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل الثاني، الذي يرأس وفد قطر إلى القمة، كما وصل لاحقاً، وفد الإمارات برئاسة رئيس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.وتستضيف العاصمة السعودية اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من

الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأفاد مراسل العربية بأن قادة دول مجلس التعاون سيعقدون اجتماعهم برئاسة الملك سلمان، وسيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.يذكر أنه سبق للعاصمة السعودية أن استضافت الاجتماعات الخليجية ثماني مرات بدءاً من الدورة الثانية، التي حفلت بالكثير من

المبادرات والقرارات خدمة لمواطني دول المجلس ورفعة كيان هذه العصبة، وهي تخطو نحو التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن

سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.أمير قطر يغيب عن القمة الخليجيةكشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئاسة وفد بلاده لاجتماع القمة الخليجية في الرياض.وفي تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت الوكالة: "بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".وتعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراجات في الأزمة مع قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.ووجّه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في الأسبوع الماضي دعوة  شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر  اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية ”قنا".ولزمت الدوحة الصمت حول احتمال حضور أمير البلاد للقمة الخليجية في الرياض، ولم تفصح عن نية الأمير تميم بن حمد آل ثاني التغيب عن هذه القمة إلا قبل بضع ساعات من انطلاق أعمالها برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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توافد قادة مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض للمشاركة في الدورة الأربعين توافد قادة مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض للمشاركة في الدورة الأربعين



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