الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات سو25 إحداها بخاركوف و8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي توتشكا أو
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات "سو25" إحداها بخاركوف و8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي "توتشكا أو"

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات "سو25" إحداها بخاركوف و8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي "توتشكا أو"

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو 25" إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي "توتشكا أو" وتدمير مخازن ذخيرة.

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات سو25 إحداها بخاركوف و8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي توتشكا أو الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات سو25 إحداها بخاركوف و8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي توتشكا أو



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