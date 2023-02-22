وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن إسقاط 10 مسيرات والتقدم على كافة المحاور ومقتل أكثر من 500 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 10 مسيرات أوكرانية وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور وسقوط أكثر من 500 جندي ومرتزق بين قتيل وجريح.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم استهداف القوات الأوكرانية في نوفوسيلوفسكايا بجمهورية لوغانسك وماسيتوفكا في منطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.

في محور كراسني ليمانسك، هزمت قواتنا تجمعات عسكرية أوكرانية في نيفسكايا وتيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك، حيث تمت تصفية أكثر من 135 جنديا أوكرانيا، كما تدمير عتاد ومعدات عسكرية ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-20.