مصر تطلب عقد اجتماع عاجل في الجامعة العربية حول ليبيا

قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.