الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره على يد مسلحين تم قتل 3 منهم
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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره على يد مسلحين تم قتل 3 منهم

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العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره على يد مسلحين تم قتل 3 منهم

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره على يد مسلحين تم قتل 3 منهم
طهران - العرب اليوم

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره على يد مسلحين تم قتل 3 منهم

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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره على يد مسلحين تم قتل 3 منهم الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 2 من عناصره على يد مسلحين تم قتل 3 منهم



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