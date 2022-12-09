 حريق ضخم في مركز تجاري في ضواحي موسكو ووفاة شخص
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 حريق ضخم في مركز تجاري في ضواحي موسكو ووفاة شخص

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موسكو - العرب اليوم

  أفادت دائرة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو بوفاة شخص إثر حريق كبير اندلع في متجر أوبي بمركز "ميجا خيمكي" للتسوق في المقاطعة.  وجاء في بيان للدائرة، اليوم الجمعة: "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر أوبي. اندلع حريق تبلغ مساحته 150 مترا مربعا في سقف المبنى"، بحسب قناة"آر تي عربية"الروسية.

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 حريق ضخم في مركز تجاري في ضواحي موسكو ووفاة شخص  حريق ضخم في مركز تجاري في ضواحي موسكو ووفاة شخص



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