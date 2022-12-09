 حريق ضخم في مركز تجاري في ضواحي موسكو ووفاة شخص

أفادت دائرة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو بوفاة شخص إثر حريق كبير اندلع في متجر أوبي بمركز "ميجا خيمكي" للتسوق في المقاطعة. وجاء في بيان للدائرة، اليوم الجمعة: "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر أوبي. اندلع حريق تبلغ مساحته 150 مترا مربعا في سقف المبنى"، بحسب قناة"آر تي عربية"الروسية.