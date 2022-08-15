الدفاع الروسية تُعلن سقوط 150 من المرتزقة الأجانب بين قتيل وجريح في شمال شرق أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا ما أدى إلى سقوط أكثر من 150 منهم بين قتيل وجريح.