يريفان تتهم باكو باستخدام قنابل عنقودية وراجمات صواريخ إسرائيلية في قره باغ

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في إقليم قره باغ بالقنابل العنقودية من راجمات صواريخ LAR-160 إسرائيلية الصنع.ونشرت الحكومة الأرمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما يفترض أنها أجزاء من القنابل العنقودية العائدة لراجمات الصواريخ LAR-160 الإسرئايلية الصنع.