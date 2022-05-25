بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون
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بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون

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العرب اليوم - بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون

بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون
موسكو - العرب اليوم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

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بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون



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