بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.