مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس
آخر تحديث GMT13:24:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس

العرب اليوم -

العرب اليوم - مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس

عاجل
رام الله ـ العرب اليوم

 أشار مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أنه مساء الجمعة، قام مستوطنون إسرائيليون بمهاجمة، منازل الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس. وأفاد المسؤول بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت منازل المواطنين على أطراف قرية بورين جنوب نابلس، ورشقوهم بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء.

وأضاف دغلس بأن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة ظهرا على شارع حوارة الرئيسي، ما أدى الى تحطيم زجاج إحداها.وأعلن المسؤول، في وقت سابق، تسجيل نحو ثلاثمئة اعتداء نفذها المستوطنون في بلدات حوارة وبورين وعصيرة جنوب مدينة نابلس.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس



أخبار ذات صلة

GMT 11:24 2023 السبت ,04 آذار/ مارس

أوكرانيا تصد أكثر من 150 هجوما روسيا في خمسة اتجاهات
العرب اليوم - أوكرانيا تصد أكثر من 150 هجوما روسيا في خمسة اتجاهات

GMT 11:15 2023 السبت ,04 آذار/ مارس

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /04.03.2023/
العرب اليوم - آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /04.03.2023/

GMT 11:10 2023 السبت ,04 آذار/ مارس

مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب
العرب اليوم - مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب

GMT 10:52 2023 السبت ,04 آذار/ مارس

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستودع وقود فى إندونيسيا لـ 17 قتيلا و42 مصابا
العرب اليوم - ارتفاع عدد ضحايا حريق مستودع وقود فى إندونيسيا لـ 17 قتيلا و42 مصابا

GMT 10:49 2023 السبت ,04 آذار/ مارس

مقتل وإصابة 11 شخصًا جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون
العرب اليوم - مقتل وإصابة 11 شخصًا جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جيسيكا عازار تتألّق بإطلالات أنثوية رقيقة استعدادًا لإستقبال مولودها الأول

القاهرة ـ العرب اليوم

الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار تستعد خلال أيام قليلة لإستقبال مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان، واختارت توثيق آخر لحظات حملها بجلسة تصوير مميزة حرصت فيها وضع يديها على بطنها في لمسة دفء وحب منها لمولودها المنتظر. وارتدت جيسيكا بهذه الجلسة فستاناً مميزا بتصميم نيكولا جبران. جاءت قصّته بغاية الأنوثة مع قماش الشيفون الملتف على قوامها والذي أبرز كذلك مرحلة حملها الأخيرة بالبطن البارز، واتسم الثوب كذلك بصيحة الأكمام المنفوخة مع تصميم الكاب من الشيفون الذي جاء متطايرا  من الخلف، وبدت جيسيكا عازار بهذه الإطلالة بغاية الأنوثة والرقة حيث تستعد لأن تصبح أماً في شهر مارس الذي يعد ايضا مناسبة سعيدة للإحتفال بعيد الأم. وكتبت الإعلامية اللبنانية تعليقا مؤثرا على الصور قائلة :"كنت أعرف أنني أحببتك قبل أن ألتقي بك، س...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:45 2023 السبت ,04 آذار/ مارس

كيندال جينر وجيجي حديد تلفتان الأنظار في حفل "Prada
العرب اليوم - كيندال جينر وجيجي حديد تلفتان الأنظار في حفل "Prada

GMT 12:10 2023 الثلاثاء ,28 شباط / فبراير

الوجهات السياحية الأكثر أماناً للسفر إليها بمفردكِ
العرب اليوم - الوجهات السياحية الأكثر أماناً للسفر إليها بمفردكِ

GMT 06:44 2023 الإثنين ,20 شباط / فبراير

تصميمات لديكورات غرف الجلوس المودرن الصغيرة لعام 2023
العرب اليوم - تصميمات لديكورات غرف الجلوس المودرن الصغيرة لعام 2023

GMT 11:38 2023 السبت ,04 آذار/ مارس

زيلينسكي يشكر البرلمان الأوروبي على دعمه أوكرانيا منذ بداية الأزمة
العرب اليوم - زيلينسكي يشكر البرلمان الأوروبي على دعمه أوكرانيا منذ بداية الأزمة

GMT 03:35 2023 الثلاثاء ,28 شباط / فبراير

وزير إعلام لبنان يؤكد أن سرقة أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام "إهانة"
العرب اليوم - وزير إعلام لبنان يؤكد أن سرقة أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام "إهانة"

GMT 06:19 2023 الجمعة ,03 آذار/ مارس

الفنانة أحلام بإطلالة وردية من توقيع زهير مراد
العرب اليوم - الفنانة أحلام بإطلالة وردية من توقيع زهير مراد

GMT 12:18 2023 الإثنين ,27 شباط / فبراير

مدينة هامبورغ الألمانية لعشّاق الطبيعة ومحبّي المساحات الخضراء
العرب اليوم - مدينة هامبورغ الألمانية لعشّاق الطبيعة ومحبّي المساحات الخضراء

GMT 11:26 2023 السبت ,11 شباط / فبراير

قطع أثاث موفرة للمساحة لغرف معيشة عصرية
العرب اليوم - قطع أثاث موفرة للمساحة لغرف معيشة عصرية

GMT 04:31 2023 الجمعة ,03 آذار/ مارس

غوتيريش يدعُو حكومتي أربيل وبغداد إلى «اتفاقات ملموسة بشأن القضايا الملحة»
العرب اليوم - غوتيريش يدعُو حكومتي أربيل وبغداد إلى «اتفاقات ملموسة بشأن القضايا الملحة»

GMT 02:35 2023 الإثنين ,27 شباط / فبراير

إيلون ماسك يتهم الإعلام بالعنصرية بعد إزالة رسوم "ديلبرت"
العرب اليوم - إيلون ماسك يتهم الإعلام بالعنصرية بعد إزالة رسوم "ديلبرت"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 08:48 2013 الإثنين ,26 آب / أغسطس

كتاب بعنوان "حريم القذافي" يكشف اعتداءه الجنسي على تلميذات مراهقات
العرب اليوم - كتاب بعنوان "حريم القذافي" يكشف اعتداءه الجنسي على تلميذات مراهقات

GMT 06:54 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

فوائد نبات الخرفيش
العرب اليوم - فوائد نبات الخرفيش

GMT 10:31 2017 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبر

مشاكل عارضات الأزياء النفسية والجسدية للبقاء على المنصات العالمية
العرب اليوم - مشاكل عارضات الأزياء النفسية والجسدية للبقاء على المنصات العالمية

GMT 11:05 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

حلق الشعر لن يزيد مطلقًا في نموّه وإياك ولسعة الأفعى
العرب اليوم - حلق الشعر لن يزيد مطلقًا في نموّه وإياك ولسعة الأفعى

GMT 01:14 2014 الخميس ,16 تشرين الأول / أكتوبر

استخدمت الأحجار الكريمة بألوانها الجذابة في حلي الخريف
العرب اليوم - استخدمت الأحجار الكريمة بألوانها الجذابة في حلي الخريف

GMT 15:47 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

برج الكلب.. مزاجي وعلى استعداد دائم لتقديم المساعدات
العرب اليوم - برج الكلب.. مزاجي وعلى استعداد دائم لتقديم المساعدات

GMT 16:11 2021 الأربعاء ,24 شباط / فبراير

خبراء يكشفون دوافع "واتساب" لتبني سياسة خصوصية جديدة
العرب اليوم - خبراء يكشفون دوافع "واتساب" لتبني سياسة خصوصية جديدة

GMT 19:22 2019 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

4 أسلحة نصراوية يخشاها الهلال في ديربي الرياض
العرب اليوم - 4 أسلحة نصراوية يخشاها الهلال في ديربي الرياض

GMT 19:41 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على كيفية الاعتناء بالأرضيات الخشبية "الباركيه" فيما يتعلق بالحفاظ عليها
العرب اليوم - تعرفي على كيفية الاعتناء بالأرضيات الخشبية "الباركيه" فيما يتعلق بالحفاظ عليها

GMT 15:48 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

رامي عياش يحصد جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2018
العرب اليوم - رامي عياش يحصد جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2018

GMT 00:46 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

بطولة العالم العسكرية الأولى للرماية بالقوس والنشاب تقام في إيران
العرب اليوم - بطولة العالم العسكرية الأولى للرماية بالقوس والنشاب تقام في إيران

GMT 21:11 2018 الثلاثاء ,07 آب / أغسطس

فريق الهلال السعودي يبحث عن التألق العربي
العرب اليوم - فريق الهلال السعودي يبحث عن التألق العربي

GMT 18:17 2018 الأربعاء ,01 آب / أغسطس

مطارات الدمام تنظم معرض الفن التشكيلي بعنوان " فن بريشة شرقية "
العرب اليوم - مطارات الدمام تنظم معرض الفن التشكيلي بعنوان " فن بريشة شرقية "

GMT 07:32 2018 الجمعة ,06 تموز / يوليو

حبس بريطانية 14 عامًا لإجبارها النساء على ممارسة الرذيلة بـ"سحر الفودو"
العرب اليوم - حبس بريطانية 14 عامًا لإجبارها النساء على ممارسة الرذيلة بـ"سحر الفودو"

GMT 15:30 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايو

سيليتش يحجز مقعده في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس
العرب اليوم - سيليتش يحجز مقعده في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

GMT 20:49 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو

معلومات جديدة عن ضحايا حادث مدينة الرحاب
العرب اليوم - معلومات جديدة عن ضحايا حادث مدينة الرحاب

GMT 23:14 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

فوائد حبوب الكاكاو في التخلّص من السعال المزمن
العرب اليوم - فوائد حبوب الكاكاو في التخلّص من السعال المزمن

GMT 09:36 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

الديكورات باللون الأخضر لحفل زفاف ساحر في الربيع
العرب اليوم - الديكورات باللون الأخضر لحفل زفاف ساحر في الربيع

GMT 11:16 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير

أجواء باردة نسبيًا لثلاثة ايام في الأردن
العرب اليوم - أجواء باردة نسبيًا لثلاثة ايام في الأردن

GMT 02:17 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

الحدود الأمريكية فحصت 30 ألف هاتف وجهاز كمبيوتر خلال 2017
العرب اليوم - الحدود الأمريكية فحصت 30 ألف هاتف وجهاز كمبيوتر خلال 2017

GMT 05:36 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

ليلى إسكندر بالحجاب بعد إعلان إسلامها في أحدث جلسة تصوير
العرب اليوم - ليلى إسكندر بالحجاب بعد إعلان إسلامها في أحدث جلسة تصوير

GMT 01:13 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على تفاصيل حفلات النجوم العرب في رأس السنة
العرب اليوم - تعرف على تفاصيل حفلات النجوم العرب في رأس السنة

GMT 07:11 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

بحث يوضح استخدام الدهون الزائدة لعلاج قرحة القدم
العرب اليوم - بحث يوضح استخدام الدهون الزائدة لعلاج قرحة القدم

GMT 04:24 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

"طالبان" تقتل 9 طلاب في باكستان وتجرح العشرات في ذكرى المولد النبوي
العرب اليوم - "طالبان" تقتل 9 طلاب في باكستان وتجرح العشرات في ذكرى المولد النبوي

GMT 21:45 2016 الإثنين ,08 شباط / فبراير

دور التأثيث تعتمد اللون البيج والبني في تصاميم صالونات شتاء 2016
العرب اليوم - دور التأثيث تعتمد اللون البيج والبني في تصاميم صالونات شتاء 2016

GMT 01:51 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئيس إيمانويل ماكرون يُكافح من أجل وحدة حكومته
العرب اليوم - الرئيس إيمانويل ماكرون يُكافح من أجل وحدة حكومته

GMT 11:49 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري السبت
العرب اليوم - تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري السبت
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab