إطلاق صواريخ بحرية روسية لضرب أهداف عسكرية في ميناء أوديسا

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق صواريخ من البحر، ضربت أهدافا عسكرية في ميناء أوديسا بأوكرانيا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، بضربة صاروخية عالية الدقة.