الحكومة المصرية توافق على تطعيم أعضاء مجلس النواب ضد فيروس كورونا

اقترح مصطفي بكري عضو مجلس النواب، رفع جلسات مجلس النواب العامة لحين تطعيم أعضاء المجلس بلقاح فيروس كورونا.

وقال مصطفي بكري:" كل يوم نفاجي بسقوط زملاء، ووزيرة الصحة خرجت أكثر من مرة تحذر من التجمعات، وبالتالي فمن الأولي أن يرفع المجلس جلساته إلي أن تقرر وزيرة الصحة تطعيم النواب".

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي :" أويد من جانبي ما ذكره النائب مصطفي بكري، وسوف نسعي جاهدين لهذا الخطوة".