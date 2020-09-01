ماكرون أمام ممثلي الأمم المتحدة و"المجتمع المدني" يشكر كلّ الشركاء وسفراء الاتحاد الأوروبي على المساعدة الدولية والالتزام الدولي وأشكر الشركات الفرنسية الخاصة التي بذلت مجهوداً كبيراً لتأمين المساعدة