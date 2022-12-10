ذكرت سلطات "لوجانسك" اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة فى إحدى مدن الجمهورية بثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس".

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن قوات كييف قصفت أيضا "خيرسون" بصواريخ هيمارس وقذائف مدفعية، إلا أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من صدها.