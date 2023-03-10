قوات الاحتلال الإسرائيلي تقرر هدم منزل الشهيد معتز الخواجا ويعتقل والده

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أخذ قياسات منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب، الشهيد معتز الخواجا، تمهيدا لهدمه.

وداهمت قوات من جيش الاحتلال المنزل في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، وحطمت محتوياته، وبدأت في أخذ مقاساته تمهيدا لهدمه.

واعتقلت قوات الجيش، صلاح الخواجا، والد الشهيد معتز، عقب مداهمتها للمنزل.