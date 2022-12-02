الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت الهجمات التي حاول الجيش الأوكراني شنها على عدة محاور خلال اليوم الماضي، كما أنها أسقطت طائرتين حربيتين للعدو في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.