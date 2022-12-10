 مصرع 3 مهاجرين وفقدان 5 في حادث قارب قبالة إسبانيا

لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم على الأقل في حادث قارب قبالة ساحل مدينة مرسية الإسبانية، حسبما قال ممثل الحكومة المركزية في الإقليم الإسباني الجنوبي الشرقي، خوسيه فاليز، لمحطة كوب الإذاعية اليوم الجمعة.

ولا يزال البحث جاريا عن 5 من أصل 14 راكبا لقارب خشبي ، بينما تم إنقاذ 6 مساء يوم أمس الخميس.

ولم يُعرف في البداية من أي دولة في شمال أفريقيا، غادروا منها.