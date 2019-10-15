النيران تلتهم أحراج مزرعة يشوع في القرنة الحمراء اللبنانية

عمل عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانياً وبمشاركة طوافات تابعة للقوات الجوية منذ الساعة الرابعة فجراً من تاريخ اليوم على إخماد النيران المندلعة في أحراج القرنة مزرعة يشوع، الحمراء و زكريت - المتن.

وقد أتت النيران على منزل في تلك البقعة الجغرافية وسيارة مركونة بالقرب منه.

ويواصل العناصر العمل رغم الظروف الجوية السيئة للغاية والتي تؤدي الى اتساع رقعة النيران.