اعتداء جوي يستهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق في مدينة دير الزور السورية

أفادت مصادرنا باعتداء جوي استهدف حويجة كاطع، قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور وفي 27 أبريل الماضي، قتل 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي على بعض النقاط في محيط دمشق ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر يوم الأربعاء (27 أبريل)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".