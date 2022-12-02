الأمن الأوكراني ينفذ عمليات مكافحة التجسس في مرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية

قال جهاز الأمن الأوكراني، إن عناصره باشروا بتنفيذ تحقيقات في تسعة مرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا في مقاطعات جيتومير وريفنا وما وراء الكاربات. وأضافت المخابرات الأوكرانية في بيانها اليوم: "يتم تنفيذ أنشطة مكافحة التجسس في منشآت ومرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في مقاطعات جيتومير وريفنا وما وراء الكاربات. ويدور الحديث هنا عن معابد وأديرة للرهبان والراهبات في هذه المناطق".