ارتفاع حصيلة اشتباكات غربي السودان إلى 132 قتيلا و155 جريحا
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ارتفاع حصيلة اشتباكات غربي السودان إلى 132 قتيلا و155 جريحا

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة اشتباكات غربي السودان إلى 132 قتيلا و155 جريحا

الاشتباكات الجارية غربي السودان
الخرطوم - العرب اليوم

ارتفعت حصيلة الاشتباكات الجارية غربي السودان اليوم الأربعاء إلى 132 قتيلا، و155 في عداد الجرحى.

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ارتفاع حصيلة اشتباكات غربي السودان إلى 132 قتيلا و155 جريحا ارتفاع حصيلة اشتباكات غربي السودان إلى 132 قتيلا و155 جريحا



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