طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية

دمرت مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 البحري المستقل لأسطول المحيط الهادئ دبابة تي-72بي3، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنبلة يدوية أسقطت من طائرة مسيّرة مباشرة في فتحة البرج.نزلت الطائرة المسيرة، التي يتحكم بها مشاة البحرية، إلى الهدف وأسقطت قنبلة يدوية في إحدى الفتحتين. مباشرة بعد الانفجار، اشتعلت النيران في الدبابة وبدأ انفجار الذخيرة.