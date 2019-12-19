قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر تحتاج في هذه الأوقات الحساسة لتظافر الجهود،من أجل تفادي أمور مجهولة العواقب.وأوضح، تبون، بعد تأديته اليمين الدستورية، أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، يفرض خلق الظروف اللازمة لإعادة النهوض بالبلاد.