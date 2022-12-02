وقوع انفجار واندلاع حريق في ميناء سامسون في تركيا

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة بوقوع انفجار واندلاع حريق في ميناء سامسون في شمال تركيا، وأشار إلى أن الحريق اندلع بعد انفجار غير معلوم الأسباب بعد في الميناء ووفقا للمعطيات الأولية فإن الانفجار وقع في أحد خزانات النفط الصغيرة الواقعة في الميناء، الذي يعد أحد أكبر الموانىء في البحر الأسود.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير، حيث استجاب رجال الإطفاء بسرعة للحريق الذي اندلع بعد الانفجار، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الخزانات الأخرى.