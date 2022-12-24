أوكرانيا تعلن أن روسيا تقصف 14 بلدة في خاركيف بالدبابات والمدفعية الثقيلة‎‎

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مدينة خاركيف بجنوب أوكرانيا، أوليه سينيجوبوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية 14 بلدة بالمدينة بالدبابات والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وذكر سينيجوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، تضرر مبنى سكني ومبانٍ خارجية جراء قصف روسي جديد لبلدة دفوريشنا، بينما لم يصب أحد بأذى حتى الآن.