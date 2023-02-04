ارتفاع حصيلة إصابات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا إلى 13 فلسطينيًا

أصيب 13 فلسطينيًا، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخلله اعتقال خمسة مواطنين.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أعاقت دخول الكوادر الطبية والصحية إلى مدينة أريحا، أثناء توجههم لعملهم في مستشفى أريحا الحكومي.وأضافت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها مواطنين اثنين بالرصاص الحي، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومنعت مركبات الإسعاف من دخوله، لنقل المصابين.