حريق هائل في ثكنة للحرس الثوري الإيراني

تداول رواد التواصل مقطع فيديو يظهر وقوع حريق هائل في ثكنة "إمام حسين" للحرس الثوري والباسيج في الأهواز، فجر اليوم السبت وتقع في مدينة الأهواز عاصمة إقليم عربستان (خوزستان)، ثكنة عسكرية باسم "منطقة إمام حسين لمقاومة الباسيج في الأهواز" في تقاطع طريق مدرس السريع وساحة "الأسود الأربعة" شرق المدينة.