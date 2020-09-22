العثور على طرد مشبوه في البوندستاغ الألماني والشرطة تحقق في الأمر
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العثور على طرد مشبوه في البوندستاغ الألماني والشرطة تحقق في الأمر

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العرب اليوم - العثور على طرد مشبوه في البوندستاغ الألماني والشرطة تحقق في الأمر

الشرطة الألمانية
برلين - العرب اليوم

 بدأت الشرطة الألمانية تفقد طرد مشبوه عثر عليه داخل مبنى البوندستاغ...

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العثور على طرد مشبوه في البوندستاغ الألماني والشرطة تحقق في الأمر العثور على طرد مشبوه في البوندستاغ الألماني والشرطة تحقق في الأمر



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