اندلاع حريق كبير في الضاحية الجنوبية في بيروت يرافقه أصوات انفجارات خفيفة

اندلع اليوم السبت، حريق كبير في ضاحية بيروت الجنوبية، في منطقة الكفاءات وأفاد مصدربأن الحريق ترافق مع أصوات انفجارات خفيفة نتيجة تواجد خزانات مازوت ومولدات خاصة لتوزيع الكهرباء في المنطقة، دون معلومات حتى لحظة كتابة الخبر عن حجم الأضرار ولا عن وجود ضحايا.