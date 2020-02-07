أفاد مصدر أمني تركي، الجمعة، بأن مراكز المراقبة التركية في إدلب مجهزة للدفاع، وتركيا لن تسحب جنودها، وأكد المصدر الأمني التركي أن "3 مراكز مراقبة تركية موجودة الآن في مناطق سيطرة الجيش السوري في إدلب، ولا تواجه مشاكل"، وأشار المصدر، إلى أنه "تم إيقاف الدوريات المشتركة مع روسيا بشمال سوريا بسبب الظروف الجوية لا بسبب الهجمات في إدلب".