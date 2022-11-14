ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 158 شخصًا

قالت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن عدد قتلى حادث التدافع في حي إتايوان بالعاصمة سول ارتفع إلى 158 بعد وفاة ضحية واحدة إضافية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة قوله إن الضحية الإضافية هي امرأة كورية جنوبية في العشرينات من عمرها.

ولقي ما إجماليه 132 كوريا جنوبيا و 26 أجنبيا حتفهم خلال تدافع حشود فى منطقة إتايوان الشهيرة يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.