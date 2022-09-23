الدفاع الروسية تعلن تصيفة أكثر من 500 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وإسقاط 3 طائرات

أعلنت وزارة الدفاع الوسية أن قواتها قضت على أكثر من 500 فرد من الجنود الأوكرانيين والقوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب خلال اليوم الماضي، كما أسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية.