مقتل 5 أشخاص في حريق بشبه جزيرة القرم

لقى 5 أشخاص حتفهم في حريق، اندلع داخل مبنى يأوي عمال بناء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفقا لتقارير إعلامية.

ولفتت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلى انتشال الجثث عقب إخماد الحريق، ولم يتم على الفور تحديد سبب اندلاع الحريق.

يذكر أن روسيا في عام 2014 ضمت شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا.