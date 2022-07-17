الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمة صواريخ himars في دونباس ومستودع لصواريخ harpoon في جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها دمرت راجمة صواريخ أخرى من طراز HIMARS في دونباس، كما دمرت مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.