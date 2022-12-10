وزارة الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا على مختلف جبهات القتال في أوكرانيا وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان السبت، إن الجيش الروسي واصل طرد القوات الأوكرانية من معاقلها في دونيتسك، وتم تحييد أكثر من 50 جنديا في يوم واحد.