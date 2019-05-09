مستوطنون متطرفون يقتحمون برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم
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مستوطنون متطرفون يقتحمون برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم

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مستوطنون متطرفون يقتحمون برك سليمان
غزة - العرب اليوم

قتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الخميس، منطقة برك سليمان الأثرية جنوب مدينة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، ان عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا منطقة "برك سليمان" الأثرية قرب بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم بحماية عسكرية معزّزة من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي أدوا خلالها طقوسا تلمودية استفزازية بمناسبة ما يسمونه "ذكرى استقلال اسرائيل".

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مستوطنون متطرفون يقتحمون برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم مستوطنون متطرفون يقتحمون برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم



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مستوطنون متطرفون يقتحمون برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم مستوطنون متطرفون يقتحمون برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم



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