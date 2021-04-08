والي ولاية غرب دارفور يؤكد أن الأمم المتحدة لم تسهم في تقديم الدعم اللازم

أكد والي ولاية غرب دارفور أن الأمم المتحدة لم تسهم في تقديم الدعم اللازم ولم تصلنا تعزيزات عسكرية حتى الآن لحماية المدنيين وأعلن أيضا أن خطة نزع السلاح ما زالت مجرد شعار حتى الآن