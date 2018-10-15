اختفاء خاشقجي.. السعودية تسمح لتركيا بالبحث داخل القنصلية

كشف مصدر دبلوماسي لـCNN أن المملكة العربية السعودية منحت الإذن للسلطات التركية للبحث داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في وقت لاحق الاثنين، وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين على اختفاء الصحفي المخضرم جمال خاشقجي لدى دخوله إلى القنصلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

يأتي ذلك بعد يوم من مكالمة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في اختفاء خاشقجي - في أعقاب إعلان مماثل، الخميس الماضي، عن تشكيل مجموعة عمل بشأن التحقيق.

وكانت السلطات السعودية قد منحت إذنًا لتركيا لتفتيش القنصلية، لكنها طلبت فيما بعد تأجيله ولم تحدث أي تحركات حتى الآن.

IFrameوقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، السبت، إن المملكة العربية السعودية "يجب أن تتعاون" ويجب أن تسمح لمكتب كبير المدعين والخبراء بتفتيش المبنى.

ويضغط المحققون الأتراك من أجل دخول فرق الطب الشرعي إلى القنصلية ومبنى القنصل العام القريب، وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية البحث الشاملة، التي ستتم في وقت لاحق من يوم الاثنين، ستكون في كلا الموقعين اللذين طالب بهما الجانب التركي.