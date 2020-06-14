ماليزيا تسجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها إلى وجود حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121.