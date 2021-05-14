ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز غراد
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ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز غراد

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العرب اليوم - ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز غراد

قصفت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين
غزة ـ العرب اليوم

قصفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز "غراد".

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ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز غراد ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز غراد



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