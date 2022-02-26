الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية
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الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية

الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية
موسكو - العرب اليوم

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير التي تحدثت عن "ضربة صاروخية روسية" إصابت مبنى سكنيا في كييف صباح اليوم .وقال مصدر في الدفاع الروسية إن ما يشاع عن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا في شارع لوبانوفسكي في كييف، ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى أن طبيعة الأضرار تدل على أنها ناجمة عن الإصابة بصاروخ مضاد للطائرات، حسبما يظهر ذلك من مقطع الفيديو.

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الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية الدفاع الروسية تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية



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