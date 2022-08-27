الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع ذخيرة كبير للأسلحة الأميركية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.