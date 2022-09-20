إدارة مقاطعة خيرسون تُعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا

أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.

إلى ذلك أعلن المجلس العام لمقاطعة خيرسون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مناشدته لرئيس المنطقة فلاديمير سالدو القيام بمبادرة لتنظيم استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا.