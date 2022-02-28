الطائرات التركية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أفاد مصدر إعلامي في العراق، اليوم الاثنين، بأن طائرات تركية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي البلاد.وذكر المصدر ، أن طائرات تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في قرية (بلندا) في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأضاف، أن القصف تسبب بخسائر مادية في بعض منازل المدنيين القريبة من المكان المستهدف، لكن الخسائر كانت بسيطة.