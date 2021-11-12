جرحى في تفجير مسجد بولاية ننجرهار الأفغانية

قال سكان إن انفجارا وقع في مسجد في منطقة سبين غار بإقليم ننجرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

وأوضح أتال شينوارى أحد سكان المنطقة أن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.