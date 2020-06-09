أفغانستان تسجل 542 إصابة بفيروس كورونا

سجلت أفغانستان 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 21 ألفًا و459.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم بأن الـ 542 حالة جاءت نتيجة فحوصات إيجابية من أصل ألف و225 حالة تم اختبارها على مدار الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها سجّلت 15 حالة وفاة في نفس الفترة، بينما تماثل 480 شخصًا للشفاء.