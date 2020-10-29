السفير الأميركي في السعودية يؤكد أن تدخلات إيران في اليمن تعقد الحل السياسي
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السفير الأميركي في السعودية يؤكد أن تدخلات إيران في اليمن تعقد الحل السياسي

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العرب اليوم - السفير الأميركي في السعودية يؤكد أن تدخلات إيران في اليمن تعقد الحل السياسي

السعودية
الرياض - العرب اليوم

السفير الأميركي في السعودية يؤكد أن تدخلات إيران في اليمن تعقد الحل السياسي

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السفير الأميركي في السعودية يؤكد أن تدخلات إيران في اليمن تعقد الحل السياسي السفير الأميركي في السعودية يؤكد أن تدخلات إيران في اليمن تعقد الحل السياسي



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