مقتل وإصابة 9 مدنيين في هجوم روسي على دونيتسك

شنت القوات الروسية هجوما على عدة بلدات وقرى بمنطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة 9 مدنيين.

وأكد بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا، مقتل مدنيان وإصابة سبعة آخرين في قصف روسي أخير على عدة بلدات وقرى في دونيتسك، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.