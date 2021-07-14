انفجار حافلة في شمال باكستان يودي بحياة 10 أشخاص بينهم 6 صينيين

ذكرت مصادر أن 8 أشخاص من بينهم 4 صينيين، لقوا مصرعهم في انفجار استهدف حافلة بشمال باكستان، الأربعاء. وقال مسؤول إداري كبير بالمنطقة لرويترز، "وقع انفجار ضخم في حافلة تقل مهندسين صينيين.. في خوزستان العليا، وفقد ثمانية أشخاص أرواحهم". وأضاف أن الحافلة كانت تقل نحو 30 مهندساً صينياً إلى موقع سد داسو في خوزستان العليا. وقال إن اثنين من أفراد الأمن كانا برفقة المهندسين لقيا حتفهما أيضاً.