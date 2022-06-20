أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى لوجانسك التابعة لسلطات كييف سيرجى جايداى أن الجيش الأوكرانى فقد السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك.