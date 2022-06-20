أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك
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أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك

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العرب اليوم - أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك

كييف - العرب اليوم

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى لوجانسك التابعة لسلطات كييف سيرجى جايداى أن الجيش الأوكرانى فقد السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك.

 

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أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك



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